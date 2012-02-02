Сёмин убеждает, что Милевский взялся за ум

Наставник киевского "Динамо" Юрий Семин считает, что нападающий киевлян Артем Милевский стал активнее работать на тренировках и в контрольных поединках, потому что хочет двигаться вперед. А не потому, что увидел конкурента в новичке Адмире Мехмеди. "На него, мне кажется, немало повлияла серьезная критика со стороны прессы, болельщиков, президента клуба. К тому же Милевский - умный человек, понимающий, что полезнее двигаться вперед, а не топтаться на месте", - поделился Семин. Напомним, что ранее Милевский "получил на орехи" от босса клуба Игоря Суркиса, который посоветовал Артему пересмотреть свое отношение к футболу.

ТСН