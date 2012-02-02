Глава ФИФА назвал минувшую среду «черным днем в истории футбола»

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер выступил с резким осуждением беспорядков на стадионе в египетском Порт-Саиде, которые унесли жизни 74 человек.

Главный европейский футбольный чиновник назвал события минувшей среды "черным днем в истории футбола".

"Подобную катастрофу невозможно себе представить. Такого не должно было произойти, - говорится в заявлении Блаттера по поводу беспорядков, произошедших в среду на футбольной арене в городе к северу от Каира. - Я шокирован и глубоко опечален тем, что большое число футбольных болельщиков погибли и получили ранения по завершении матча в Порт-Саиде".

Глава ФИФА, штаб-квартира которой находится в Цюрихе, высказал соболезнования семьям и близким погибших. "Мои мысли сейчас с семьями тех, кто потерял свои жизни этим вечером", - добавил Блаттер.

ICTV