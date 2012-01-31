Луческу рассказал по телефону, когда вернется в Донецк

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ вернется в Донецк после 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно сообщению, в телефонном разговоре М.ЛУЧЕСКУ сказал, что планирует приехать в Донецк уже на следующий день после возвращения команды из Испании с товарищеского турнира Copa del Sol-2012 (турнир завершается 7 февраля - УНИАН).

Наставник «Шахтера» заверил, что чувствует себя хорошо, правда, на улицу из дома не выходит. «В Бухаресте сейчас сильный мороз – минус 15, и врачи запрещают мне покидать пределы дома, боятся переохлаждения», - отметил М. ЛУЧЕСКУ.

Он заверил, что в пятницу, 3 февраля, пройдет контрольное обследование в клинике Бухареста, и будет готовиться вылететь в Украину.