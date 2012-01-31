Фаны «Баварии» устроили обструкцию Газпрому (фото)

Болельщики немецкого футбольного клуба "Бавария" вывесили баннер, призывающий руководство команды отказаться от сотрудничества с "Газпромом".

Это произошло на матче 19-го тура Бундеслиги, в котором "Бавария" встретилась с "Вольфсбургом" (2:0), передает РБК.

Поводом для проведения такой акции послужила информация о том, что российская компания может стать официальным спонсором баварского клуба.

Так это или нет, установить не удается, так как стороны придерживаются разных версий. В "Газпроме" информацию опровергают, однако президент "Баварии" Ули ХЕНЕСС заявил, что переговоры действительно ведутся.

«С Алексеем МИЛЛЕРОМ у нас состоялся очень приятный разговор за ланчем в замечательной атмосфере ресторана, - передает слова У.ХЕНЕССА Sport Bild. - Сразу хочу подчеркнуть: мы не хотим заменить "Шальке", у которого "Газпром" является главным спонсором. Это даже не обсуждается. Но, думаю, в какой-то форме сотрудничество возможно. Мы близко дружим с председателем наблюдательного совета "Шальке" Клеменсом ТЕННИСОМ, и я заранее проинформировал его, что не буду обсуждать с А.МИЛЛЕРОМ разрыв контракта с клубом из Гельзенкирхена в нашу пользу. И не делал этого».

Напомним, главным спонсором мюнхенцев на данный момент является Deutsche Telekom. Ранее поступала информация, что уже в 2012 году "Газпром" станет спонсором домашнего стадиона "Баварии" "Альянц-Арена", а с 2013 года логотип компании будет размещаться на футболках игроков. Первые переговоры о сотрудничестве прошли еще в мае 2008 года, когда "Зенит" сенсационно прошел "Баварию" в полуфинале Кубка УЕФА.

"Газпром" с 2007 года уже является титульным спонсором "Шальке". Весной 2011 года стороны продлили спонсорское соглашение. Новый контракт рассчитан до 17 июня 2017 года, в ходе которого каждый год гельзенкирхенцы будут получать от "Газпрома" по 15 миллионов евро.