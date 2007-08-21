В Москве пройдет презентация книги ”Учимся дзюдо с Владимиром Путиным”

Презентация книги "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным" на корейском языке пройдет 26 августа в рамках Первого фестиваля корейского искусства в Москве, сообщила пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Дарья Червоненко.

"Книга вышла на корейском языке впервые и огромным тиражом - 10 тысяч экземпляров. В книге есть общая информация по истории дзюдо, подробные схемы боевых приемов и тренингов", - рассказала Червоненко.

Она напомнила, что авторами книги являются Владимир Путин, бывший тренер российского президента по дзюдо Василий Шестаков и профессор Алексей Левицкий.

По ее словам, книга поможет жителям Южной Кореи лучше понять президента РФ, поскольку восточные единоборства - самые популярные виды спорта в этой стране.

РИА Новости