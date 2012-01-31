Мэр велел залить катки в каждой школе

В Тернополе до конца недели на спортплощадках школ на всех массивах города обустроят катки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

Он отметил, что пока каток залил только один из ЖЭКов города. «Но чтобы не распылять усилия, мной дано поручение, чтобы катки заливали на спортплощадках школ, где есть соответствующие условия. Потому что чтобы залить каток, вокруг площадки должны быть борта. Тогда вода не растекается. И эти борта нужно еще специально изготовлять. Но до конца недели ЖЭКи и школы должны доложить о проведенной работе», – сказал мэр.

По его данным, катки запланировано залить в каждой школе. Кроме этого, каток обустроят на одном из внутренних водоемов в парке им. Т.Шевченко.

«В управление торговли уже обратился предприниматель, который в случае обустройства катка готов предоставлять в прокат коньков. Мы планируем сделать этот прокат в парке и будем рекомендовать данное место в качестве центрального катка города», – рассказал С.НАДАЛ.

В целом в Тернополе - более 30 общеобразовательных школ.