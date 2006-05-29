Владимир Кличко перечислил всех будущих соперников

В минувший уик-энд чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Владимир Кличко посетил с коротким визитом Киев и дал интервью Официальному сайту братьев Кличко.

Владимир рассказал, что после недавней победы над Крисом Бердом он вылетел в США, чтобы договориться об очередном бое. "Пока могу сказать, что я не хочу брать долгих пауз и собираюсь свой следующий бой провести уже в октябре, - сказал Кличко. - Бой я проведу в Америке и надеюсь, что это произойдет в Нью-Йорке на всемирно известной арене Madison Square Garden. Кто же станет моим соперником, я пока сказать не могу. Но, без сомнения, это будут боксеры, которые входят в пятерку лучших бойцов мира".

Кличко-младший отметил, что его следующим оппонентом вред ли станет кто-то из чемпионов по другим версиям (Хасим Рахман, Николай Валуев и Сергей Ляхович): "Если реально смотреть на ту ситуацию, которая сложилась в супертяжелом дивизионе, организация подобного поединка займет очень много времени".

По словам украинского спортсмена, наиболее реальным выглядит его бой с американцем Келвином Броком, но тому 24 июня предстоит поединок с Тимуром Ибрагимовым. "Если Келвин выиграет, то мы продолжим переговоры об организации поединка с ним", - уверен Кличко.

В ответ на просьбу назвать всех бойцов, с которыми Владимир хотел бы встретиться, он перечислил их имена: "Хасим Рахман, Сергей Ляхович, Николай Валуев, Джеймс Тоуни, Леймон Брюстер". В заключение Кличко пожелал успеха российским боксерам Николаю Валуеву и Олегу Маскаеву в их ближайших боях против Оуэна Бека и Хасима Рахмана соответственно.