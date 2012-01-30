Вратарь донецкого «Шахтера» дисквалифицирован на два года

Вратарь футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Александр РЫБКА дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на официальный вердикт УЕФА.

В пресс-службе «Шахтера» данное решение УЕФА назвали «чрезвычайно суровым приговором, не вполне соответствующим масштабам проступка футболиста».

«В связи с этим «Шахтер» будет подавать апелляцию в соответствующие структуры УЕФА», - говорится в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. В январе 2012 года в интервью газете «Спорт-экспресс в Украине» генеральный директор «Шахтера» Сергей ПАЛКИН сообщил, что в УЕФА 24-летнего А.РЫБКУ подозревают в применении допинга. По словам С.ПАЛКИНА, «самое обидное, что речь идёт не о каком-то мудрёном с медицинской точки зрения стимуляторе, а о безобидном мочегонном препарате, который стоит копейки и продаётся в любой аптеке». «Футболист принимал его, чтобы сбросить вес. Но поскольку с помощью этого лекарства можно завуалировать присутствие в организме настоящего допинга, он тоже занесён в перечень запрещённых препаратов», - сказал гендиректор «Шахтера».

Поступок вратаря, который не согласовал прием препарата с врачом команды, С.ПАЛКИН назвал безответственным.

А.РЫБКА выступает за «Шахтер» с июля 2011 года. Игрок национальной сборной Украины. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины 2007 года. Серебряный призер чемпионата Европы U-21 2006 года.