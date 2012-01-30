Открыли последний стадион Евро-2012

В воскресенье состоялось открытие стадиона "Национальный" в Варшаве - крупнейшей футбольной арены в Польше, на которой пройдут матчи Евро-2012.

Для 40 тысяч посетителей церемонии был устроен музыкальный фестиваль с участием ряда известных в Польше групп - VooVoo и "Гайдамаки", Zakopower, Coma, T. Love и Lady Pank, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Национальный" расположен на восточном берегу реки Висла в районе под названием Прага. Арена, которая способна принять 50 тысяч болельщиков, стоит на месте Стадиона Десятилетия. Он был построен в 1955 году, и при его возведении использовались камни, взятые с места Варшавского восстания.

В основном на нем проходили футбольные матчи, однако Стадион Десятилетия принимал и соревнования по легкой атлетике и велоспорту. В 1983 году Папа Римский Иоанн Павел II провел здесь службу, которую посетили около ста тысяч человек. В том же году на арене прошел последний международный матч, после чего началась ее реконструкция. С 1989 года на месте стадиона находился рынок.

"Я очень счастлив, что "Национальный" наконец открыт, - сказал директор турнира в Польше Адам Олькович. - Это самая большая арена страны для Евро-2012. Восьмого июня мы станем свидетелями церемонии открытия финального турнира на этом стадионе, после чего состоится первый матч между сборными Польши и Греции. Надеюсь, польские футболисты при поддержке тысяч местных болельщиков проявят себя во всей красе".

"Команду Францишека Смуды 29 февраля здесь ждет проверка сборной Португалии. Будет как раз ровно 100 дней до старта Евро, - добавил он. - А пока Украина и Польша представили все стадионы для турнира, и мы упорно работаем над тем, чтобы подготовить их как следует к этому грандиозному футбольному фестивалю".

Национальный стадион в Варшаве является одной из пяти арен ("Арена Гданьск", стадион "Мейски" во Вроцлаве, "Арена Львов" и киевский НСК "Олимпийский"), специально построенных для поединков финального турнира Евро-2012. Стадион "Мейски" в Познани и стадион "Металлист" были реконструированы, тогда как домашний стадион донецкого "Шахтера" "Донбасс Арена" был открыт в августе 2009 года.