Украинская молодежка взяла бронзу Кубка Содружества
19:00, 29 января 2012Спорт
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В матче за третье место Кубка Содружества, который сегодня завершается в Санкт-Петербурге, молодежная сборная Украины разгромила команду Латвии со счетом 3:0. Еще к перерыву подопечные Яковенко сделали весомую заявку на победу, забив два мяча. А итоговый счет подвел Филипп Будковский, забивший свой шестой мяч.
Напомним, что на турнире украинцы выиграли все три матча в группе, в четвертьфинале прошли команду Литвы, но в 1/2 финала по пенальти уступили сборной Беларуси.
Кубок Содружества. Матч за третье место. Санкт-Петербург.
Украина U-21 - Латвия U-21 3:0
Голы: Бабенко, 27, Черемисин, 41, Будковский, 90.
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