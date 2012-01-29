Украинская молодежка взяла бронзу Кубка Содружества

В матче за третье место Кубка Содружества, который сегодня завершается в Санкт-Петербурге, молодежная сборная Украины разгромила команду Латвии со счетом 3:0. Еще к перерыву подопечные Яковенко сделали весомую заявку на победу, забив два мяча. А итоговый счет подвел Филипп Будковский, забивший свой шестой мяч.

Напомним, что на турнире украинцы выиграли все три матча в группе, в четвертьфинале прошли команду Литвы, но в 1/2 финала по пенальти уступили сборной Беларуси.

Кубок Содружества. Матч за третье место. Санкт-Петербург.

Украина U-21 - Латвия U-21 3:0

Голы: Бабенко, 27, Черемисин, 41, Будковский, 90.

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