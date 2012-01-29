Платини о Польше и Украине: Даже самая красивая женщина не может дать все

Президент УЕФА Мишель Платини убежден, что нынешний чемпионат Европы по футболу в Польше и Украине пройдет в режиме большого футбольного праздника. Об этом руководитель Европейской футбольной ассоциации заявил в интервью авторитетной французской газете «Le monde». Легендарный француз в который раз признался, что во время голосования за право проведения Евро отдал голос за Италию, однако сейчас не жалеет об окончательном выборе УЕФА. «Конечно, это не Германия. Мы оказались в такой же ситуации, как Южная Африка, Бразилия и все другие страны, которые никогда не проводили крупных футбольных турниров. Они не имели опыта в организации праздника, однако УЕФА предоставил все возможное содействие и помощь экспертов на всех этапах подготовки. В результате, говорит президент УЕФА, первая игра, возможно, пройдет нелегко, вторая – уже лучше, но финал будет идеальным.

«Для всех нас важно, что стадионы готовы – они очень красивы. Теперь, если не хватит 5-звездных гостиниц для журналистов, они будут проживать в 4-звездных. И это не беда. Даже самая красивая женщина не может дать все, что у нее есть, а, честно говоря, они (страны-хозяйки) дали много», - объяснил Мишель Платини. Он также прибавил, что оценивая последний этап подготовки, убежден, что Евро-2012 будет большим футбольным праздником.

Информационный центр «Украина-2012»