Украинские дипломаты добились успеха под Москвой

Футбольная команда Посольства Украины в России в ходе XII зимних Дипломатических игр, организованных МИД РФ в подмосковном Нахабино, заняло третье место в соревнованиях по мини-футболу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, первое место – у команды Словакии, второе – у Азербайджана.

«Мы заняли третье место и сделали все, чтобы попасть в призовую тройку. Надеемся, что такой командой, как сейчас, которая только начинает выкристаллизовываться, на следующей встрече результат будет намного лучше. Мы настроены на победу», - сообщил украинским журналистам капитан команды Посольства Украины, третий секретарь Олесь ГРИБАН.

В четвертьфинале украинская команда победила сборную Сербии.

Кроме мини-футбола, соревнование проводилось в таких видах спорта, как настольный теннис, бильярд, мини-гольф, биатлон, лыжный кросс.

После завершения соревнований все желающие смогли посетить русскую баню и даже искупаться после этого в озере. Кроме того, для всех участников под открытым небом работала полевая кухня, где угощали борщом, пловом и чаем.

Дипломатические игры проходят ежегодно дважды в год – зимние и летние. Они проводятся Управлением по обслуживанию дипломатического персонала МИД России. В играх принимают участие посольства и международные организации, аккредитованные в РФ.