Украинские биатлонистки взяли золото и серебро чемпионата Европы

Украинка Елена Пидгрушная показала лучший результат в спринте на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Словакии, сообщают РИА Новости.

Украинская спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут 23 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Второй стала ее соотечественница Валентина Семеренко, отставшая на 29,4 секунды при двух незакрытых мишенях. Вероника Новаковска-Земняк из Польши финишировала третьей с отставанием в 35,3 секунды при одном промахе.