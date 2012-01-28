Украинские биатлонистки взяли золото и серебро чемпионата Европы
19:53, 28 января 2012Спорт
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Проходит в Словакии
Украинка Елена Пидгрушная показала лучший результат в спринте на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в Словакии, сообщают РИА Новости.
Украинская спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут 23 секунды, ни разу не промахнувшись на двух огневых рубежах. Второй стала ее соотечественница Валентина Семеренко, отставшая на 29,4 секунды при двух незакрытых мишенях. Вероника Новаковска-Земняк из Польши финишировала третьей с отставанием в 35,3 секунды при одном промахе.
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