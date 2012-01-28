Братья Кличко осчастливили 5 тысяч украинских школьников

Реализация проекта «Старт к успеху!», который проводит Благотворительный фонд братьев Кличко, дала возможность свыше 5 тысячам украинских школьников заниматься в достойных условиях разными видами спорта.

На этом акцентировал один из основателей Фонда Владимир КЛИЧКО во время отчетности о своей работе за последние 3 года, состоявшейся в помещении Галереи современного искусства в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, перед обществом в таком широком формате Фонд отчитывался впервые. Кроме того, в Киев специально прибыл КЛИЧКО-младший.

Проект «Старт к успеху!» основатели Фонда считают одним из наиболее успешных за последние годы.

Как отметил В.КЛИЧКО, он стал возможным благодаря проведенному осенью 2010 года благотворительного Гала-вечера.

«Тогда нам удалось собрать свыше 1 миллиона долларов в поддержку образовательных и спортивных проектов фонда, при чем сделали мы это публично. Наши друзья, принявшие участие в благотворительном аукционе, еще раз доказали, что благотворительность в Украине существует», – сказал спортсмен.

«Благодаря проекту «Старт к успеху!» свыше 5 тысяч школьников отныне имеют возможность в достойных условиях заниматься футболом, баскетболом, дзюдо, легкой атлетикой, теннисом, плаванием и тому подобное. За рекордный срок – меньше чем за год – были обновлены детские юношеско-спортивные школы в Киеве, Каменец-Подольском, Горловке, Северодонецке, Хотыне и Севастополе. На очереди – спортивная школа в Днепродзержинске», - прибавил В.КЛИЧКО.

По его признанию, когда-то давно он сам начинал тренироваться в таких залах – с обтрепанными стенами и старым оборудованием.

«У детей есть желание заниматься спортом даже в таких условиях. К счастью, есть небезразличные люди, которые помогут это желание воплотить в жизнь. Когда-то так же на старте помогали нам с братом, теперь пришло наше время помогать. И мы видим, что не нужно останавливаться – нужно искать меценатов, привлекать еще больше средств на развитие детского и юношеского спорта», – отметил В.КЛИЧКО.

В прошлом году Фонду также удалось организовать и провести летний образовательный лагерь «Мастерская успеха», в котором принимали участие воспитанники шести интернатов Киевской области. На протяжении нескольких недель под руководством профессиональных тренеров подростки учились создавать телефильмы – от замысла, сценария, съемок до монтажа и презентации.

По словам В.КЛИЧКО, это был первый опыт работы Фонда с детьми-сиротами: «Потому мы отнеслись к этому проекту чрезвычайно ответственно, ведь эти дети нуждаются в особом внимании. Мы хотели показать подросткам, что в лагере они являются режиссерами своих фильмов, а в реальной жизни – режиссерами собственной судьбы. Мы учили их ставить перед собой цели, правильно презентовать свои мнения, принимать ответственность за свои поступки, работать в команде и достигать успеха.»

Как отметила исполнительный директор благотворительной организации Анна СТАРОСТЕНКО, расходы Фонда на эти два проекта составили 7,5 миллионов гривен. А общая сумма поступлений благотворительных средств за последние три года достигла 21 млн. 207 тысяч гривен.

«Эффективность благотворительных проектов измерять деньгами достаточно тяжело, здесь нет математической формулы расчета. Социальный эффект нуждается во времени, ведь мы нацелены на долгосрочное действие каждой программы. Наши проекты уникальны тем, что они доступны каждому, и любой человек может приобщиться к ним – или зайти в спортивную школу и начать заниматься, или сделать что-то полезное для общества, выйти с инициативой изменений в своем городе или селе», – подчеркнула А.СТАРОСТЕНКО.

Во время мероприятия также анонсировали следующий Благотворительный гала-вечер, который состоится 29 марта в Киеве.

«Братья Кличко и их друзья уже готовят интересные лоты для аукциона, собранные на котором средства пойдут на новые спортивные и образовательные проекты», - сообщили в пресс-службе благотворительного Фонда.