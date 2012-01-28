Динамо разгромило поляков в финале международного турнира
Яркой победой "Динамо" над польской "Краковией" со счетом 7:2 завершился контрольный поединок на январском подготовительном сборе в Испании.
Встреча имела соревновательный подтекст - это финал международного турнира Football Impact CUP 2012.
Матч состоялся в городе Марбелья, на Муниципальном стадионе (Estadio Municipal de Marbella, Cruise Huerta de los Cristales, 29601 Marbella Center).
Стартовый состав "Динамо": Коваль, Бетао, Хачериди, Алмейда, Данило Силва, Гармаш, Дуду, Ярмоленко, Мехмеди, Алиев, Милевский.
Запасные: Бойко, Рыбалка, Лухтанов, Гусев, Аруна, Нинкович, Эскобар, Шевченко, Корреа, Идейе.
Стартовый состав "Краковии": Качмарек, Житков, Навотчински, Гошек, Косанович, Барчак, Щелига, Будзинский, Вишняков, Нтибазонкиза, ван дер Бизен.
Запасные: Држевицки, Гасински, Штраус, Больевич, Струна, Савачовски, Сюарт, Никель, Радомский, Стеблески.