Динамо разгромило поляков в финале международного турнира

Яркой победой "Динамо" над польской "Краковией" со счетом 7:2 завершился контрольный поединок на январском подготовительном сборе в Испании. Встреча имела соревновательный подтекст - это финал международного турнира Football Impact CUP 2012. Матч состоялся в городе Марбелья, на Муниципальном стадионе (Estadio Municipal de Marbella, Cruise Huerta de los Cristales, 29601 Marbella Center). Стартовый состав "Динамо": Коваль, Бетао, Хачериди, Алмейда, Данило Силва, Гармаш, Дуду, Ярмоленко, Мехмеди, Алиев, Милевский. Запасные: Бойко, Рыбалка, Лухтанов, Гусев, Аруна, Нинкович, Эскобар, Шевченко, Корреа, Идейе. Стартовый состав "Краковии": Качмарек, Житков, Навотчински, Гошек, Косанович, Барчак, Щелига, Будзинский, Вишняков, Нтибазонкиза, ван дер Бизен. Запасные: Држевицки, Гасински, Штраус, Больевич, Струна, Савачовски, Сюарт, Никель, Радомский, Стеблески. ТСН проспорт

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