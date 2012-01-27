Украинская молодежка не смогла выйти в финал Кубка Содружества

Сборная Украины под руководством Павла Яковенко не смогла выйти в финал Кубка Содружества - 2012. В полуфинале украинцы в серии послематчевых пенальти проиграли сборной Беларуси, сообщает Террикон.

На протяжении всей игры команда Яковенко имела преимущество над соперником, но смогла его реализовать только раз - на 68-й минуте "канонир" Андрей Богданов дальним ударом со штрафного вывел нашу сборную вперед. Но уже через 15 минут нападающий Сорока после ошибки нашей обороны вышел на свидание с Березовским и переиграл вратаря - 1:1.

Основное время матча так и завершилось, а в серии пенальти с нервами не смог справиться Андрей Богданов, который бил первым. Белорусы все свои удары реализовали, а решающий забил все тот же Сорока - 5:3 в итоге.

Кубок Содружества - 2012, 1/2 финала

Украина - Беларусь 1:1, 3:5 по пенальти

Голы: Богданов, 68 - Сорока, 82