Должник Шахтера возвращается в клуб

Бразильский футболист Илсон Перейра Диас ЖУНИОР (ИЛСИНЬО) вернулся из Бразилии и подписал контракт с ФК «Шахтер»(Донецк).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно сообщению, контракт с бразильским полузащитником заключен на 3,5 года. Финансовые подробности контракта не разглашаются.

По словам ассистента главного тренера команды Александра СПИРИДОНА, 26 января ИЛСИНЬО провел в Донецке две тренировки.

«Будем надеяться, что он приехал к нам в не худшем, чем когда он уезжал от нас, состоянии», - сказал А.СПИРИДОН.

Справка УНИАН. ИЛСИНЬО перешел в ФК «Шахтер» в июле 2007 года. Его контракт с клубом был рассчитан на 4 года с обязательством сторон продлить контракт на один год. Однако в мае 2010 года ИЛСИНЬО в одностороннем порядке расторг контракт. Получив трансферный лист от ФИФА, ИЛСИНЬО стал выступать за бразильский клуб «Сан-Пауло». В связи с неправомерными действиями футболиста «Шахтер» подал иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария) о взыскании с футболиста компенсации, предусмотренной контрактом. В сентябре 2011 года суд обязал ИЛСИНЬО, как лицо, виновное в расторжении контракта, выплатить «Шахтеру» 3,6 млн. евро плюс проценты за время просрочки. Общая сумма выплаты составляет около 4 млн. евро. В начале 2012 года ИЛСИНЬО принял решение вернуться в «Шахтер».