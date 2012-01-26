Луческу возвращается в больницу

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Мирчу ЛУЧЕСКУ, которого 23 января выписали из больницы, сегодня должен вернуться к врачам.

Как сообщает официальный сайт ФК “Шахтер”, в понедельник М.ЛУЧЕСКУ покинул территорию университетской клиники Бухареста, где провел более двух недель после ДТП. Он отправился домой вместе с женой Нелли.

О возвращении к работе, по словам М.ЛУЧЕСКУ, пока рано говорить. “Три дня я проведу дома. Затем нужно будет опять вернуться в больницу - на контрольное обследование. А дальше посмотрим”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автоаварию у себя на родине, в Румынии. Он был госпитализирован в университетскую клинику скорой помощи в Бухаресте и прооперирован там.