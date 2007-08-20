Арбитр матча Ливерпуль-Челси отстранен от судейства

Футбольный арбитр Роб Стайлз, в минувшее воскресенье обслуживавший матч 3-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Челси", временно отстранен от судейства. О том, что Стайлз точно не будет работать на матчах ближайшего тура Премьер-лиги, объявил глава английского судейского корпуса Кейт Хэккетт.

Поводом к такому решению послужил назначенный Стайлзом пенальти, благодаря которому лондонская команда свела вничью (1:1) матч с "Ливерпулем". Хавбек "аристократов" Флоран Малуда откровенно сымитировал падение в штрафной соперника, и судья купился на трюк француза. К тому же Стайлз в одном из эпизодов напутал с определением автора фола и вместо того, чтобы показать вторую желтую карточку Майклу Эссьену, наградил "горчичником" партнера ганца по "Челси" Джона Терри. Если бы Эссьен был удален, "синим" пришлось бы играть вдесятером с 72-й минуты встречи.

"Ответственность должна иметь место, и мы вправе требовать, чтобы судьи выносили правильные решения, - отметил по этому поводу в интервью Sky Sports Хэккетт. - В данном случае решение было неправильным, и поэтому Роб отдохнет в ближайший уик-энд".

"Первоначально Стайлз искренне полагал, что в злополучном эпизоде было нарушение правил. Однако после того, как Роб посмотрел повтор момента, позволявший четко разглядеть действия футболистов с удобной позиции, его мнение изменилось. Теперь он признает, что пенальти был назначен неверно", - заявил Хэккетт.

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