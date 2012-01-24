Украинская молодежка узнала соперника в 1/4 Кубка Содружества

Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперника в четвертьфинальном матче на Кубке Содружества. Как сообщает ТСН, "сине-желтые", которые стали лучшей командой группового этапа, получили в соперники самую слабую сборную среди восьми, которые пробились в 1/4 финала - это литовская "молодежка". Матч состоится 25 января. Начало - в 15:30 по киевскому времени. Напомним, что украинская "молодежка" стала единственной командой, которая выиграла все матчи группового турнира. А наш форвард Филипп Будковский с четырьмя мячами является лучшим бомбардиром чемпионата.

КУБОК СОДРУЖЕСТВА-2012.

1/4 финала

25 января

10:30 Казахстан (U-21) - Беларусь (U-21)

13:00 Иран (U-21) - Латвия (U-21)

15:30 Украина (U-21) - Литва (U-21)

18:00 Россия (U-21) - Молдова (U-21)