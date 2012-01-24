В Харькове будет Центр помощи голландцам

В Харькове во время проведения финальной части Евро-2012 будет работать Центр консульской поддержки болельщиков из Голландии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе встречи с председателем ОГА Михаилом ДОБКИНЫМ сказал второй секретарь Посольства Королевства Нидерланды в Украине Рохир ван ТОРЕН.

«Футбольная ассоциация Королевства Нидерланды всегда пытается поддерживать тесную связь как с местным организационным комитетом, так и с дипломатическим представительством своей страны в принимающем государстве. Все предыдущие годы участия в подобных турнирах помогут нам организовать работу в Харькове на наивысшем уровне. На время проведения матчей в Харькове будет работать Центр консульской поддержки болельщиков, и если кто-то из наших фанов заблудится или потеряет свой паспорт, наше представительство всегда будет готово помочь нашим болельщикам», - сказал Р. ван ТОРЕН.

В свою очередь, М.ДОБКИН заверил голландского дипломата в том, что власть Харькова делает все возможное, чтобы чемпионат Евро-2012 был проведен на наивысшем уровне.

«Мы почти 5 лет готовились к этому событию, это было очень непросто, но я абсолютно не сомневаюсь, что все будет проведено на наивысшем уровне, и мы сможем улучшить результаты, которых добились страны, которые проводили этот чемпионат до нас. Мы решим все поставленные перед нами задачи, ведь мы настроены сделать все для максимально комфортного пребывания в Харькове болельщиков из Нидерландов и других стран», - сказал М.ДОБКИН.

По его словам, для удобства болельщиков, которые не смогут попасть на стадион, будут организованы фан-зоны.