Луческу вышел из больницы - врачи советуют избегать холода

Тренер должен пройти тесты

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу покинул больницу в Бухаресте, где он завершил первую стадию возобновления после автомобильной аварии. Врачи посоветовали румынскому наставнику избегать холода и пройти дополнительные тесты в конце недели, пишет АР. Ожидается, что в расположение "Шахтера" Луческу прибудет в последних числах января. Чемпион

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