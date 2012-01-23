Луческу вышел из больницы - врачи советуют избегать холода

17:25, 23 января 2012
Спорт
791

Тренер должен пройти тесты

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу покинул  больницу в Бухаресте, где он завершил первую стадию возобновления после автомобильной аварии.

Врачи посоветовали румынскому наставнику избегать холода и пройти дополнительные тесты в конце недели, пишет АР.

Ожидается, что в расположение "Шахтера" Луческу прибудет в последних числах января.

Чемпион

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter