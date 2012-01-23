Луческу вышел из больницы - врачи советуют избегать холода
17:25, 23 января 2012Спорт
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Тренер должен пройти тесты
Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу покинул больницу в Бухаресте, где он завершил первую стадию возобновления после автомобильной аварии.
Врачи посоветовали румынскому наставнику избегать холода и пройти дополнительные тесты в конце недели, пишет АР.
Ожидается, что в расположение "Шахтера" Луческу прибудет в последних числах января.
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