У «Карпат» новый тренер

В субботу, 21 января, почетный президент "Карпат" Петр Дыминский представил нового главного тренера "Карпат". Им стал прекрасно известный львовской публике Владимир Шаран, передает ТСН. Экс-тренер "Александрии" заключил с "зелено-белыми" трехлетний контракт.

Одновременно российский специалист Павел Кучеров, который исполнял обязанности главного тренера на финише первой части чемпионата, будет работать в тренерском штабе Шарана.

***Владимир Шаран. Воспитанник львовского футбола. Играл за "Карпаты", "Динамо", "Днепр" и "Александрию". Провел 1 матч за национальную сборную Украины. Чемпион Европы среди юношей 1990, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 1991. Кроме "Александрии" Шаран работал тренером в "Кривбасс-2", кировоградской "Зирке" и ужгородском "Закарпатье".