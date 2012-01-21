Чудом уцелела единственная в Украине база спортсменов-парусников

В Севастополе работниками управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями городского УМВД пресечены действия по уничтожению единственной в Украине базы для тренировки спортсменов-парусников, где есть возможность принимать международные соревнования яхстменов высшего уровня. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

Следственным управлением УМВД по материалам управления ГСБЭП возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц яхт-клуба, которые на протяжении нескольких месяцев, злоупотребляя служебным положением, осуществили растрату денежных средств, принадлежащих спортивной базе с целью завладения земельным участком.

Яхт-клубом был заключен инвестиционный договор на строительство современного спортивного центра парусного спорта, с последующей передачей спорткомплекса в собственность яхт-клуба. Объем перечисленных инвестором средств составляет более 7 млн.грн. В результате проверки, проведенной работниками УГСБЭП УМВД, установлено, что должностными лицами яхт-клуба было присвоено свыше 500 тыс. грн.

Кроме того, установлено, что должностные лица яхт-клуба, злоупотребляя доверием инвесторов и подделав документы, пытались завладеть не только деньгами, но и земельным участком площадью 1,2 гектара, посредством заключения договора субаренды с другими коммерческими структурами.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.