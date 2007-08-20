Результаты 3-го тура английской Премьер-лиги
Лидирует Манчестер... но другой
Манчестер Сити – МЮ 1:0
Блекберн – Арсенал 1:1
Ливерпуль – Челси 1:1
Портсмут - Вандерерс 3:1
Фулхэм - Мидлсбро 1:2
Ридинг - Эвертон 1:0
Бирмингэм - Вест Хэм 0:1
Уиган - Сандерленд 3:0
Тоттенхэм - Дерби 4:0
Ньюкасл - Астон Вилла 0:0
После трех туров можно подвести некоторые итоги. С абсолютными 9 очками лидирует Манчестер… но не чемпион МЮ, а его земляки из Сити. У Челси – 7 после последней ничьей, у Эвертона и Портсмута по 6. У следующих четырех команд – Ньюкасл, Арсенал, Блекберн, Ливерпуль – по 4 очка, но игра в запасе. Тоже 4 очка, но после трех игр у Ридинга и новичка Лиги Сандерленда. По 3 – Тоттенхэм, Фулхэм, Миддлсбро, Вест Хэм. Чемпион МЮ пока собрал лишь две ничьи. По 1 очку у Астон Виллы, Бирмингема, Дерби. Болтон пока не открыл счёт.