От травмы на тренировке умерла лучшая канадская горнолыжница

Лучшая лыжница-фристайлистка Канады Сара Бёрк скончалась в ночь на пятницу, через девять дней после неудачного падения во время тренировки, передает Associated Press со ссылкой на представителя спортсменки.

10 января 29-летняя Бёрк получила травмы головы в результате неудачного приземления после исполнения трюка в хафпайпе в Парк-Сити (США, штат Юта). Как сообщил представитель Бёрк, спортсменка получила "необратимые повреждения мозга из-за нехватки кислорода и крови после остановки сердца".

Бёрк была одним из инициаторов включения лыжного супер-хафпайпа в программу Олимпийский игр (аналог хаф-пайпа в сноуборде) и считалась главной надеждой Канады на золото в дебютном старте в этой дисциплине на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Фристайлистка один раза стала чемпионкой мира, четыре раза одерживала победу во всемирных экстремальных играх (X-Games) и обладала титулом лучшей спортсменки экстремальных видов спорта 2007 года по версии американского спортивного телеканала ESPN, отмечает РИА Новости.