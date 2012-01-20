20 экстремалов прыгали с моста в Днепр

В Запорожье сегодня 20 экстремалов из Киева, Запорожья, Днепропетровска и Кривого Рога отметили праздник Крещения прыжками с погружением с 42-метрового моста через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, большинство роупджамперов несмотря на снегопад, ветер и низкую температуру совершали прыжки только в купальных костюмах или шортах.

По словам организаторов прыжков, никто из участников простудиться и заболеть не боится.

Длина каната рассчитана таким образом, чтобы прыгающий мог окунуться в Днепр по колено или по пояс. Сразу же после прыжка джамперов на лодке вывозили на берег – к костру, глинтвейну и горячему чаю.