20 экстремалов прыгали с моста в Днепр
01:45, 20 января 2012Спорт
2015
Сбор приурочили к Крещению
В Запорожье сегодня 20 экстремалов из Киева, Запорожья, Днепропетровска и Кривого Рога отметили праздник Крещения прыжками с погружением с 42-метрового моста через Днепр.
Как передает корреспондент УНИАН, большинство роупджамперов несмотря на снегопад, ветер и низкую температуру совершали прыжки только в купальных костюмах или шортах.
По словам организаторов прыжков, никто из участников простудиться и заболеть не боится.
Длина каната рассчитана таким образом, чтобы прыгающий мог окунуться в Днепр по колено или по пояс. Сразу же после прыжка джамперов на лодке вывозили на берег – к костру, глинтвейну и горячему чаю.
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