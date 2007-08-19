Матерацци наконец сообщил о том, что именно он сказал Зидану

Итальянский футболист Марко Матерацци наконец, сообщил о том, что именно он сказал в финальном матче Чемпионате мира Зинедину Зидану. Эта фраза привела к большому скандалу. Французский футболист, напомним, ударил Матерацци головой в грудь, а сказал итальянец следующее: "Мне нравятся шлюхи, вроде твоей сестры". Матерацци раскрыл тайну одному из итальянских еженедельников, номер которого появится на прилавках в понедельник.

Эхо Москвы