Матерацци наконец сообщил о том, что именно он сказал Зидану
10:08, 19 августа 2007Спорт
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Фраза привела к большому скандалу
Итальянский футболист Марко Матерацци наконец, сообщил о том, что именно он сказал в финальном матче Чемпионате мира Зинедину Зидану. Эта фраза привела к большому скандалу. Французский футболист, напомним, ударил Матерацци головой в грудь, а сказал итальянец следующее: "Мне нравятся шлюхи, вроде твоей сестры". Матерацци раскрыл тайну одному из итальянских еженедельников, номер которого появится на прилавках в понедельник.
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