Роман Абрамович не дал денег на покупку бразильского защитника

Владелец "Челси" Роман Абрамович отказался выделить 36 миллионов евро на покупку защитника испанской "Севильи" и сборной Бразилии Даниэла Алвеса. Российский бизнесмен готов приобрести южноамериканца только за счет средств, которые могут выручены от продажи голландца Арьена Роббена в мадридский "Реал", пишет английское издание The Independent.

Генеральный менеджер "Челси" Питер Кеньон уже договорился с президентом "Севильи" Хосе Марией дель Нидо о покупке Даниэла Алвеса за указанную сумму. Однако 16 августа на официальном сайте испанского клуба появилось сообщение о том, что сделка пока не состоялась, так как "Челси" предлагает за бразильца меньше, чем просит "Севилья".

Оказалось, что покупку защитника заблокировал Роман Абрамович, который решил больше не тратить крупные суммы на новых игроков в межсезонье-2007. Российский владелец клуба предложил оплатить покупку Даниэла Алвеса за счет продажи полузащитника Арьена Роббена в "Реал".

Переговоры о переходе голландца ведутся уже более месяца, и главным препятствием также является денежный вопрос. "Челси" просит за Роббена 40 миллионов евро, в то время как испанцы отказываются платить более 30 миллионов. Тем не менее, вероятность перехода Роббена в "Реал" до конца августа сохраняется.

Лента.ру