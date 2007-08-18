Умер футболист, спортдиректор ФК ”Шахтёр”, народный депутат Виктор Прокопенко

В субботу в Одессе на 63-м году жизни скоропостижно скончался экс-тренер и спортивный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк), народный депутат Верховной Рады Украины Виктор Прокопенко, сообщает официальный сайт клуба. Причины смерти пока не называются.

Виктор Прокопенко родился 24 октября 1944 года в Мариуполе (Донецкая область). Выступал за команды "Локомотив" (Винница), "Черноморец" (Одесса), "Шахтер" (Донецк), "Локомотив" (Харьков).

В чемпионатах СССР провел 88 матчей, забил 13 голов. Бронзовый призер чемпионата СССР 1974 года в составе одесского "Черноморца".

Тренерскую карьеру начал в "Черноморце" в 1978 году. Главный тренер одесского клуба в 1978-81 и 1989-94 годах. Под его руководством одесситы становились обладателями Кубка Украины в 1992 и 1994 годах, бронзовым призером чемпионата Украины 1993 и 1994 годах.

Осенью 1999 года возглавил донецкий "Шахтер", вместе с которым становился вице-чемпионом Украины 2000 и 2001 годов. После своего возвращения в донецкую команду в качестве спортивного директора из "Динамо" в 2004 году выиграл Кубок Украины.

Заслуженный тренер Украины, заслуженный тренер России.

В списке Партии регионов на досрочные выборы Виктор Прокопенко стоял под номером 45.