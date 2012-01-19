УЕФА составил сборную XXI века
... и традиционно - сборную года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную XXI века. Команда была сформирована по итогам 11 ежегодных опросов болельщиков, проведенных в XXI веке на официальном сайте УЕФА. Сборная также получила пять запасных игроков и главного тренера, сообщает Лента.ру.
Вратарем сборной XXI века стал испанец Икер Касильяс, защитниками - бразилец Даниэл Алвес, итальянец Алессандро Неста, англичанин Джон Терри, испанец Карлес Пуйоль, полузащитниками - португалец Криштиану Роналду, испанцы Андрес Иньеста и Хави, француз Зинедин Зидан, нападающими - француз Тьерри Анри и аргентинец Лионель Месси.
Запасными игроками стали итальянец Джанлуиджи Буффон, бразильцы Кака и Роналдиньо, англичанин Стивен Джеррард и чех Павел Недвед.
Пост главного тренера команды занял португалец Жозе Моуринью.
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18 января УЕФА также подвел итоги опроса по определению символической сборной 2011 года. В эту команду вошли:
Вратарь: Икер Касильяс ("Реал" и сборная Испании)
Правый защитник: Даниэл Алвес ("Барселона")
Центральный защитник: Жерар Пике ("Барселона" и сборная Испании)
Центральный защитник: Тьяго Силва ("Милан")
Левый защитник: Марсело ("Реал")
Правый полузащитник: Арьен Роббен ("Бавария" и сборная Нидерландов)
Центральный полузащитник: Хави Эрнандес ("Барселона" и сборная Испании)
Атакующий полузащитник: Андрес Иниеста ("Барселона" и сборная Испании)
Левый полузащитник: Гарет Бейл ("Тоттенхэм" и сборная Уэльса)
Нападающий: Лионель Месси ("Барселона")
Нападающий: Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии)
Тренер: Хосеп Гвардиола ("Барселона")