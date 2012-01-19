УЕФА составил сборную XXI века

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную XXI века. Команда была сформирована по итогам 11 ежегодных опросов болельщиков, проведенных в XXI веке на официальном сайте УЕФА. Сборная также получила пять запасных игроков и главного тренера, сообщает Лента.ру.

Вратарем сборной XXI века стал испанец Икер Касильяс, защитниками - бразилец Даниэл Алвес, итальянец Алессандро Неста, англичанин Джон Терри, испанец Карлес Пуйоль, полузащитниками - португалец Криштиану Роналду, испанцы Андрес Иньеста и Хави, француз Зинедин Зидан, нападающими - француз Тьерри Анри и аргентинец Лионель Месси.

Запасными игроками стали итальянец Джанлуиджи Буффон, бразильцы Кака и Роналдиньо, англичанин Стивен Джеррард и чех Павел Недвед.

Пост главного тренера команды занял португалец Жозе Моуринью.

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18 января УЕФА также подвел итоги опроса по определению символической сборной 2011 года. В эту команду вошли:

Вратарь: Икер Касильяс ("Реал" и сборная Испании)

Правый защитник: Даниэл Алвес ("Барселона")

Центральный защитник: Жерар Пике ("Барселона" и сборная Испании)

Центральный защитник: Тьяго Силва ("Милан")

Левый защитник: Марсело ("Реал")

Правый полузащитник: Арьен Роббен ("Бавария" и сборная Нидерландов)

Центральный полузащитник: Хави Эрнандес ("Барселона" и сборная Испании)

Атакующий полузащитник: Андрес Иниеста ("Барселона" и сборная Испании)

Левый полузащитник: Гарет Бейл ("Тоттенхэм" и сборная Уэльса)

Нападающий: Лионель Месси ("Барселона")

Нападающий: Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии)

Тренер: Хосеп Гвардиола ("Барселона")