УЕФА забронировал для польской власти 2 тысячи билетов на Евро-2012

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил представителям польской власти, задействованным в подготовке к проведению финала чемпионата Европы по футболу, 2 тысячи билетов, которые они смогут купить в Министерстве спорта и туризма Польши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства.

«В соответствии с практикой предыдущих чемпионатов (EURO-2004, EURO-2008), УЕФА предложила государствам-организаторам финала чемпионата Европы по футболу пул билетов с преимущественным правом выкупа для государственных органов, которые были задействованы в подготовке мероприятия», - отметили в министерстве.

Представителям польских властей зарезервировано 300 билетов на матч, которым будет открываться Евро-2012 в Варшаве, по 250 билетов на матч с участием национальной сборной Польши и по 100 билетов на еще 12 матчей, которые состоятся на польских стадионах, в том числе, на четверть-финальные и полуфинальный матчи.

В пресс-службе отметили, что Министерство спорта выкупило в УЕФА билеты для польских чиновников, которые будут стоить от 120 до 270 евро.

В министерстве сообщили, что алгоритм распределения билетов между разными государственными структурами утвердил предыдущий министр спорта Адам ГЕРШ совместно с государственной компанией PL2012, подчеркнув, что каждое из учреждений заплатит Минспорта за выделенные им билеты.

"Билеты между работниками будут распределены по правилам каждого из учреждений, чаще всего через лотерею, между лицами, которые принимали участие в подготовке чемпионата и хотят купить билеты", - заметили в пресс-службе.

По данным министерства, больше всего билетов зарезервировано для партии власти "Гражданская платформа" (РО) - больше ста и для министерств, задействованных в подготовке Евро-2012: спорта, транспорта, внутренних и иностранных дел - по 80 билетов.

Канцелярия Президента и главы правительства получат по около 50 билетов, а самая многочисленная оппозиционная партия "Право и справедливость" (PIS) - почти 70.

Другие госструктуры и политические партии смогут купить от 10 до 50 билетов.

Как сообщал УНИАН, УЕФА весной прошлого года через лотерею уже распределил около 600 тысяч билетов из всех 1,4 млн. билетов на Евро-2012, матчи которого в начале лета в этом году впервые в истории состоятся в Украине и Польше.

Еще 450 тысяч билетов распределят между болельщиками и VIP-лицами национальные федерации футбола 16 стран, команды которых будут принимать участие в еврочемпионате.

УЕФА заявляет, что 85% всех билетов на Евро 2012, которые будут стоить от 30 до 600 евро, должны быть проданы через официальные веб-сайты.