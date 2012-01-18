Украинские фигуристы завоевали серебро на Юношеской Олимпиаде
09:30, 18 января 2012Спорт
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Вперед пропустили россиян
Украинский дуэт Александра НАЗАРОВА – Максим НИКИТИН завоювали серебряную медаль на І зимних Юношеских Олимпийских играх в австрийском городе Инсбруке.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, соревнования по фигурному катанию среди танцевальных дуэтов в Инсбруке состоялись вчера.
Награда А.НАЗАРОВОЙ и М.НИКИТИНА стала первой медалью, которую завоевали украинцы на олимпиаде.
По сумме двух прокатов дуэт набрал 131.68 балла, пропустив вперед только россиян Анну ЯНОВСКУЮ – Сергея МОЗГОВА (146.96).
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