Киеву для подготовки стадионов к Евро-2012 необходимо 1,5 млрд. грн.

Для подготовки стадионов и тренировочных центров к Евро-2012 Киеву необходимо 58,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник Главного управления по физической культуре и спорту КГГА Петр БУРКАЦКИЙ в ходе расширенного заседания коллегии КГГА.

По его словам, для проведения тренировок четырех команд планируется четыре тренировочных центра. Кроме того, будут подготовлены 13 стадионов и спорткомплексов, которые на сегодня используются детско-юношескими спортивными школами столицы.

По данным П.БУРКАЦКОГО, объем расходов на эту работу, учитывая строительство нового стадиона, составляет 1 млрд. 558,8 млн. грн. Работы по объектам коммунальной собственности оцениваются в 13,8 млн. грн, а по объектам государственной собственности – в 45 млн. грн.

Он отметил, что в соответствии с поручением Президента и премьер-министра, отдельного рассмотрения требует вопрос застройки на Троицкой площади перед НСК «Олимпийский» и обеспечение требований УЕФА по безопасности.

Застройщикам ТРЦ «Троицкий» ООО «Юджин» управление предлагает провести аудит проекта строительства ТРЦ при участии Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел и Минрегионстроя, по результатам которого следует откорректировать проект строительства.

По его словам, остался нерешенным вопрос размещения нового стадиона. Предлагается две площадки – на просп. Глушкова (территория ВДНХ) и по ул. Полесская, 6 в районе Красного Хутора.

Фан-зонами, в соответствии с заявкой Украины, в Киеве определены Крещатый парк (амфитеатр возле арки Дружбы Народов), Майдан Независимости и ул. Крещатик. Предлагается также разместить в столице 27 экранов в местах массового нахождения и отдыха киевлян.

Справка УНИАН. Чемпионат по футболу 2012 года пройдет в июне-июле и будет продолжаться три недели. В Киеве состоится матчи одой из групп (четыре команды), а также четвертьфинал и финал, которые планируется провести на реконструированном НСК «Олимпийский».

По оценке ГУ по физической культуре и спорту КГГА, Киев посетят более 200 тыс. туристов и болельщиков.