«Динамо» на две недели улетело в Испанию
Семин взял тридцать игроков
В понедельник рано утром динамовцы вылетели в Испанию, на первый тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй части сезона. Позади четыре дня тренировок в морозном Киеве, впереди команду ждут две недели напряженной работы на зеленых полях Марбельи. По сообщению пресс-службы клуба, на сбор Юрий Семин взял тридцать футболистов:
Вратари: Шовковский, Коваль, Бойко.
Защитники: Михалик, Алмейда, Хачериди, Данило Силва, Юссуф, Бетао, Попов, Лухтанов.
Полузащитники: Вукоевич, Алиев, Гармаш, Аруна, Бертольо, Гусев, Дуду, Корреа, Нинкович, Рыбалка, Макаренко, Буяльский.
Нападающие: Шевченко, Милевский, Идейе, Ярмоленко, Мехмеди, Кравец, Эскобар.
Отметим, впервые на сбор с первой командой поехали защитник Вячеслав Лухтанов, полузащитники Виталий Буяльский и Евгений Макаренко. В прошлом году они выступали за «Динамо-2» и молодежный состав. Также в списке недавно заключивший с клубом контракт Адмир Мехмеди. По индивидуальной программе работу начнут восстанавливающиеся после травмы Тарас Михалик и Горан Попов. Если позволит самочувствие, к занятиям в общей группе они смогут присоединиться во второй части сбора.
В Испании «Динамо» проведет три контрольных матча. Все они пройдут в рамках турнира Football Impact CUP 2012. Первым соперником подопечных Юрия Семина выступит швейцарский «Янг Бойз», этот матч состоится 22-го января. Второй и третий матчи намечены на 25 и 28 число. Среди возможных оппонентов – «Экранас» (Литва), «Стрёмсгодсет» (Норвегия), «Видеотон» (Венгрия), «Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Краковия» (Польша) и «Динамо» (Тбилиси, Грузия).