«Динамо» на две недели улетело в Испанию

В понедельник рано утром динамовцы вылетели в Испанию, на первый тренировочный сбор в рамках подготовки ко второй части сезона. Позади четыре дня тренировок в морозном Киеве, впереди команду ждут две недели напряженной работы на зеленых полях Марбельи. По сообщению пресс-службы клуба, на сбор Юрий Семин взял тридцать футболистов:

Вратари: Шовковский, Коваль, Бойко.

Защитники: Михалик, Алмейда, Хачериди, Данило Силва, Юссуф, Бетао, Попов, Лухтанов.

Полузащитники: Вукоевич, Алиев, Гармаш, Аруна, Бертольо, Гусев, Дуду, Корреа, Нинкович, Рыбалка, Макаренко, Буяльский.

Нападающие: Шевченко, Милевский, Идейе, Ярмоленко, Мехмеди, Кравец, Эскобар.

Отметим, впервые на сбор с первой командой поехали защитник Вячеслав Лухтанов, полузащитники Виталий Буяльский и Евгений Макаренко. В прошлом году они выступали за «Динамо-2» и молодежный состав. Также в списке недавно заключивший с клубом контракт Адмир Мехмеди. По индивидуальной программе работу начнут восстанавливающиеся после травмы Тарас Михалик и Горан Попов. Если позволит самочувствие, к занятиям в общей группе они смогут присоединиться во второй части сбора.

В Испании «Динамо» проведет три контрольных матча. Все они пройдут в рамках турнира Football Impact CUP 2012. Первым соперником подопечных Юрия Семина выступит швейцарский «Янг Бойз», этот матч состоится 22-го января. Второй и третий матчи намечены на 25 и 28 число. Среди возможных оппонентов – «Экранас» (Литва), «Стрёмсгодсет» (Норвегия), «Видеотон» (Венгрия), «Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Краковия» (Польша) и «Динамо» (Тбилиси, Грузия).