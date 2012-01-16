Волынь до сих пор не рассчиталась с Кварцяным

С Виталием Кварцяным все еще не рассчитались после его отставки из "Волыни", которой он отдал почти три десятилетия жизни.

Об этом и о причинах своего молчания в прессе импульсивный тренер рассказал "Украинскому футболу".

"Я извиняюсь, но, по совести говоря, не хочу сейчас не давать никаких интервью или комментариев. Я уже оставил команду, правильнее будет, если будут давать оценку выступлению "Волыни" те люди, которые работают в клубе", - начал он.

"Сейчас я завершаю организационные вопросы и жду, когда клуб рассчитается со мной по контракту, ведь мне в результате расторжения соглашения все-таки должны оплатить определенные средства. Когда это все завершится, возможно, я буду давать какие-то комментарии или интервью", - намекнул он.

"Хотите обратиться за комментарием к моему помощнику Вадиму Лазоренко? Вряд ли он вам что-то расскажет. Вадим Николаевич тоже не будет работать в "Волыни". Тема неприятная, позвольте завершить разговор", - оборвал тренер.

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