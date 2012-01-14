Жадсон уходит из «Шахтера»

Полузащитник ЖАДСОН переходит из футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) в бразильский «Сан-Паулу».Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».

Согласно сообщению, договоренность о переходе 28-летнего футболиста достигнута между «Шахтером» и «Сан-Паулу» 14 января.

В донецком клубе ЖАДСОНУ пожелали успехов в его новой команде, поблагодарили «за годы, проведенные в клубе, за забитые голы и отдельно - за победный мяч в ворота «Вердера» в финале Кубка УЕФА в 2009 году».

В пресс-службе добавили, что в понедельник, 16 января, на «Донбасс Арене» ЖАДСОН проведет прощальную пресс-конференцию.

Справка УНИАН. ЖАДСОН выступал за «Шахтер» с января 2005 года. Провел 272 матча, забил 64 гола. Чемпион Украины 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 годов. Обладатель Кубка Украины 2008 и 2011 годов. Обладатель Кубка УЕФА 2009 года. Игрок национальной сборной Бразилии.