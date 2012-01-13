Десятикласснице достаточно подтянуться 5 раз лежа

Со следующего учебного года, в соответствии с новой учебной программой по физкультуре, нормативы для школьников 5-10-х классов будут смягчены.

Как сообщает “Україна молода” (№ 5 от 12 января), соответствующее постановление Министерство образования и науки, молодежи и спорта разослало на днях своим региональным управлениям.

Таким образом, на уроках физической культуры детей в первую очередь будут знакомить с правилами техники безопасности, будут учить оказывать первую неотложную помощь, проведут экскурс в историю самого предмета.

По практическим занятиям МОН предлагает десять основных направлений, в т.ч. волейбол, баскетбол, гандбол, гимнастика, настольный теннис, легкая атлетика, туризм и футбол. Выбор будет зависеть от материальной базы и местных традиций школы. В дальнейшем министерство планирует расширить этот перечень в соответствии с пожеланиями учебных заведений.

Теперь, чтобы получить средний уровень, скажем, по гимнастике в десятом классе, парню достаточно подтянуться трижды (раньше обязательными были семь раз), а девушке — 5 раз в висе лежа (вместо прежних десяти).

Как отметил один из авторов программы, главный специалист департамента общего, среднего и дошкольного образования Сергей ДЯТЛЕНКО, бег, прыжки, упражнения для формирования осанки, профилактика плоскостопия остаются в перечне общих нагрузок. Они одинаковы для всех школ. Но нормативы по ним школьники не будут сдавать.

К тому же, по его словам, нормативы отныне не будут основным критерием оценки по физкультуре. Школьникам важно также проявлять активность на уроке, владеть техникой выполнения упражнений, хорошо усвоить теоретические знания.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Министерство образования отменило нормативы по кроссу, после того как семеро учеников умерли на уроках физкультуры, в 2009 году - снизило нормативы.