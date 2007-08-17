Результаты второго отборочного раунда Кубка УЕФА
"Днепр" ушёл от поражения
Локомотив (София) - Оцелул 3:1
ЧФР - Анортосис 1:3
Работнички - Зриньски 0:0
Славен - Галатасарай 1:2
Лейрия - Маккаби (Нетания) 0:0
Хайдук - Сампдория 0:1
Кэрйенг - Стандард 0:3
Хаммарбю - Фредрикстад 2:1
ХИК - Ольборг 2:1
Экранас - Волеренга 1:1
Данфермлайн - Хэкен 1:1
Бранн - Судува 2:1
Хака - Митьюленд 1:2
Динамо (Минск) - Оденсе 1:1
Аустрия (Вена) - Яблонец 4:3
Злате-Моравце - Зенит 0:2
Динамо (Тбилиси) - Рапид (Вена) 0:3
МюПа - Блэкберн 0:1
Дрогеда - Хельсинборг 1:1
Металлург (Лиепая) - АИК 3:2
Рид - Сьон 1:1
Мика - Артмедиа 2:1
Днепр - Белхатув 1:1
Гонвед - Гамбург 0:0
Янг Бойз - Ланс 1:1
Тобыл - Гроцлин 0:1
Беса - Литекс 0:3
Маккаби (Тель-Авив) - Эрджиеспор 1:1
Атлетико - Войводина 3:0
Широки Бриег - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3
Омония - ЦСКА София 1:1
Базель - Маттерсбург 2:1