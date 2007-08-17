Результаты второго отборочного раунда Кубка УЕФА

"Днепр" ушёл от поражения

Локомотив (София) - Оцелул 3:1 ЧФР - Анортосис 1:3 Работнички - Зриньски 0:0 Славен - Галатасарай 1:2 Лейрия - Маккаби (Нетания) 0:0 Хайдук - Сампдория 0:1 Кэрйенг - Стандард 0:3 Хаммарбю - Фредрикстад 2:1 ХИК - Ольборг 2:1 Экранас - Волеренга 1:1 Данфермлайн - Хэкен 1:1 Бранн - Судува 2:1 Хака - Митьюленд 1:2 Динамо (Минск) - Оденсе 1:1 Аустрия (Вена) - Яблонец 4:3 Злате-Моравце - Зенит 0:2 Динамо (Тбилиси) - Рапид (Вена) 0:3 МюПа - Блэкберн 0:1 Дрогеда - Хельсинборг 1:1 Металлург (Лиепая) - АИК 3:2 Рид - Сьон 1:1 Мика - Артмедиа 2:1 Днепр - Белхатув 1:1 Гонвед - Гамбург 0:0 Янг Бойз - Ланс 1:1 Тобыл - Гроцлин 0:1 Беса - Литекс 0:3 Маккаби (Тель-Авив) - Эрджиеспор 1:1 Атлетико - Войводина 3:0 Широки Бриег - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3 Омония - ЦСКА София 1:1 Базель - Маттерсбург 2:1

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