Результаты второго отборочного раунда Кубка УЕФА

07:53, 17 августа 2007
Спорт
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"Днепр" ушёл от поражения

Локомотив (София) - Оцелул 3:1

ЧФР - Анортосис 1:3

Работнички - Зриньски 0:0

Славен - Галатасарай 1:2

Лейрия - Маккаби (Нетания) 0:0

Хайдук - Сампдория 0:1

Кэрйенг - Стандард 0:3

Хаммарбю - Фредрикстад 2:1

ХИК - Ольборг 2:1

Экранас - Волеренга 1:1

Данфермлайн - Хэкен 1:1

Бранн - Судува 2:1

Хака - Митьюленд 1:2

Динамо (Минск) - Оденсе 1:1

Аустрия (Вена) - Яблонец 4:3

Злате-Моравце - Зенит 0:2

Динамо (Тбилиси) - Рапид (Вена) 0:3

МюПа - Блэкберн 0:1

Дрогеда - Хельсинборг 1:1

Металлург (Лиепая) - АИК 3:2

Рид - Сьон 1:1

Мика - Артмедиа 2:1

Днепр - Белхатув 1:1

Гонвед - Гамбург 0:0

Янг Бойз - Ланс 1:1

Тобыл - Гроцлин 0:1

Беса - Литекс 0:3

Маккаби (Тель-Авив) - Эрджиеспор 1:1

Атлетико - Войводина 3:0

Широки Бриег - Хапоэль (Тель-Авив) 0:3

Омония - ЦСКА София 1:1

Базель - Маттерсбург 2:1

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