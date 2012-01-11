Евро-2012: Мэр Донецка уверен, что европейские сборные еще передумают

Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО уверен, что европейские сборные по футболу передумают и разместятся на чемпионат Евро-2012 в Донецке.

Об этом он заявил сегодня, комментируя тот факт, что Национальная сборная Англии по футболу приняла решение на время Чемпионата Европы по футболу в 2012 году базироваться в Польше, в городе Кракове, несмотря на то, что все матчи группового этапа чемпионата у Англии пройдут в Украине.

«Еще есть время для того, чтобы сборные передумали, и я уверен, что они передумают, - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, - В городе Донецке находятся лучшие базы, которые сегодня есть в Европе - база «Шахтера» и база «Металлурга».

При этом мэр добавил, что у него нет обиды на футбольные сборные, которые не хотят базироваться в Донецке.

Как сообщал УНИАН, по неофициальным данным, в Украине, которая совместно с Польшей организует Евро-2012, остановятся только две зарубежных сборных из 16 участников еврочемпионата: Франции и Швеции.

Польская сторона планирует объявить официальный список команд, которые выбрали Польшу своим местом пребывания на время матчей еврочемпионата, в январе.

Матч открытия Евро-2012 состоится 8 июня в Варшаве, а финал - 1 июля в Киеве.