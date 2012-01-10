Кличко мечтает драться в Украине

Виталий Кличко все еще надеется провести один из своих боев в Украине.

Об этом заявил сам украинский чемпион мира в супертяжелом весе на пресс-конференции перед боем с Дереком Чисорой в Лондоне, сообщает Чемпион со ссылкой на Reuters.

"Это одна из моих самых заветных мечт - драться в моей родной стране, в Киеве. Посмотрим. Однажды мечта станет реальностью", - сказал он.

"Я более чем уверен, что мой бой собрал бы полный стадион в Украине", - прибавил Кличко-старший.

Напомним, бой Виталия с британцем состоится 18 февраля в Мюнхене.