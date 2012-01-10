Чисора: Кличко упадет в восьмом раунде

Британский боксер-тяжеловес Дерек ЧИСОРА, которому 18 февраля предстоит провести бой с Виталием КЛИЧКО, заявил, что он нокаутирует украинца в восьмом раунде.

"Восемь - мое любимое число, и Виталий упадет в восьмом раунде", - заявил Д.ЧИСОРА на официальной пресс-конференции 9 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на интернет-издание BoxingScene.com.

Британец добавил, что Виталий КЛИЧКО и его младший брат Владимир убили его любимый вид спорта, поскольку их бои неинтересно смотреть. Д.ЧИСОРА считает, что в бою с КЛИЧКО-старшим за него будут болеть люди по всему миру.

Как сообщает интернет-издание Fightnews.com, В.КЛИЧКО на пресс-конференции сказал, что их с братом бои называют скучными, потому что они всегда побеждают. "Нам надо встретиться с кем-нибудь, кто может побить нас. Думаю, Дерек может это сделать", - заявил украинец.

Бой КЛИЧКО-ЧИСОРА пройдет в Мюнхене на стадионе Olympiahalle. В этом поединке украинский боксер будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет).