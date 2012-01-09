Ахметов будет тренировать «Шахтер» вместо Луческу

Президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ до выздоровления главного тренера команды Мирчу ЛУЧЕСКУ будет тренировать футболистов «Шахтера».

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", об этом Р.АХМЕТОВ сказал журналистам в Бухаресте.

"Мирча остается главным тренером клуба, у него есть хорошие помощники, которые знают, что делать и как правильно подготовить команду. Думаю, последует хорошая реакция игроков, они захотят помочь Мистеру... А пока Мистер будет здесь выздоравливать, я буду главным тренером", - сказал Р.АХМЕТОВ.

Также Р.АХМЕТОВ выразил надежду, что на восстановление М.ЛУЧЕСКУ уйдет около месяца.

«Я думаю, что здешние врачи сделают все, чтобы он скорее оказался в Украине. Возможно, на восстановление уйдет четыре с лишним недели», - сказал президент ФК "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине, в Бухаресте. Он был госпитализирован с травмами в университетскую клинику скорой помощи столицы Румынии, где в одной из клиник ему была сделана операция.

8 января Р.АХМЕТОВ проведал М.ЛУЧЕСКУ в клинике.