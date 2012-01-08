Тренеру «Шахтера» понадобилась операция

Тренеру футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирче ЛУЧЕСКУ делают операцию в одной из клиник Бухареста.

Как сообщает пресс-служба ФК «Шахтер», румынские врачи делают все возможное, чтобы остановить накопление жидкости в плевральной полости.

Сегодня М.ЛУЧЕСКУ посетил президент «Шахтера» Ринат АХМЕТОВ. Он встретился с М.ЛУЧЕСКУ перед операцией, пообщался с врачами и вылетел в Донецк.

Как сообщал УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине, в Бухаресте. Он был госпитализирован с травмами в университетскую клинику скорой помощи столицы Румынии.