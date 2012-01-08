Журналисты взяли в осаду больницу, где лежит Луческу

Состояние здоровья главного тренера футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирчи ЛУЧЕСКУ стабилизировалось.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Шахтера» со ссылкой на клубного врача Артура ГЛУЩЕНКО, который прибыл в больницу к М.ЛУЧЕСКУ в Бухаресте.

По словам врача, местные доктора провели в отношении М.ЛУЧЕСКУ все необходимые действия и процедуры. «Мы обсудили с заведующей отделением все интересующие нас вопросы и остались удовлетворены действиями наших коллег», - сказал А.ГЛУЩЕНКО.

Он уточнил, что «по поводу плевральной полости, по всей видимости, тема закрыта». «Принято решение об установке катетера, чтобы вывести собравшуюся кровь. Оперативное вмешательство в этом случае, скорее всего, не понадобится. Что касается ребер, то решение будет принято в течение ближайшей пары дней. Необходимо понаблюдать, как будет развиваться ситуация», - отметил А.ГЛУЩЕНКО.

Он также сообщил, что М.ЛУЧЕСКУ принимает обезболивающие средства и все время после аварии находится в сознании. «Мы пообщались. Правда, он сразу ушел от темы своего здоровья и стал говорить о футболе. Местные врачи деликатно предложили нам не утомлять пациента длинными разговорами», - рассказал А.ГЛУЩЕНКО.

По его словам, больницу, в которой находится М.ЛУЧЕСКУ, взяли в осаду журналисты. «Охрана выставлена на входе и на этажах, никого внутрь не пропускают», - сказал врач.

Он также не смог уточнить, как долго пробудет в Бухаресте. «Пока не могу сказать. Это зависит от того, как главный тренер будет себя чувствовать. Собственно, столько, сколько нужно», - подчеркнул А.ГЛУЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.ЛУЧЕСКУ 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине, в Бухаресте. Он был госпитализирован с травмами в университетскую клинику скорой помощи столицы Румынии.