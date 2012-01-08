Перед Евро-2012 сборная Блохина проведет сборы в Турции и Австрии

Накануне старта Евро-2012 национальная сборная Украины проведет два тренировочных зарубежных сбора. Об этом в интервью официальному сайту УЕФА рассказал главный тренер «сине-желтых» Олег Блохин. По его словам, по завершении очередного розыгрыша украинского первенства футболисты сборной получат отдых.

«После завершения сезона в украинской Премьер-Лиге все футболисты получат неделю отдыха. Потом у нас будут тренировочные сборы в Турции и Австрии. В Киев мы вернемся как раз перед стартом финальной части чемпионата», – сообщил Олег Блохин.

В тоже время, как сообщает "Информационный центр "Украина", пока известно о трех спаррингах украинцев в ходе их подготовки к главному старту года: 29 февраля «сине-желтые» сыграют с Израилем, а 1 и 5 июня – соответственно с Австрией и Эстонией.

Свой ​​первый поединок на Евро-2012 сборная Украины проведет 11 июня в Киеве на НСК «Олимпийский» против команды Швеции.