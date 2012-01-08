«Волынь» возглавит Демьяненко?

Анатолий Демьяненко расторг контракт с узбекским "Насафом" и в ближайшее время возглавит "Волынь".

Об этом в интервью клубной пресс-службе команде из Карши рассказал сам украинский специалист.

"Условия в клубе "Насаф" были очень хорошими. Поэтому мне нелегко было уйти. Но каждому специалисту хотелось бы быть рядом с семьей. Честно говоря, мама моя больна, и это меня тревожило", - сказал тренер.

"Во время моей деятельности в Узбекистане мне несколько раз приходилось съездить в Киев. Прежде всего, по этой причине я и согласился пересмотреть предложения украинского футбольного клуба "Волынь", - прибавил он.

По словам Демьяненко, старший тренер Виктор Мороз будет работать вместе с ним в "Волыни".

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