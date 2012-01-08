Чемпионат Европы в Тернополе признан лучшим

Чемпионат Европы, который проходил в Тернополе 26-28 августа, признан лучшим спортивным мероприятием по водно-моторному спорту 2011 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом городскому председателю Тернополя Сергею НАДАЛУ сообщил в письме президент Национальной федерации водно-моторного спорта Украины Виктор ШЕМЧУК.

По данным В.ШЕМЧУКА, лучшее мероприятие определяли комиссионеры Международного водно-моторного союза (UIM), специалисты Национальной федерации водно-моторного спорта Украины, представители международных и национальных средств массовой информации, спортсмены, участники соревнований и болельщики.

В письме В.ШЕМЧУК также выразил благодарность руководству города за помощь и содействие в организации соревнований и выразил надежду, что такие соревнования на Тернопольском пруду станут традиционными.

«Надеюсь, что мы совместно завоюем право от Международного водно-моторного союза (UIM) и возобновим традицию проведения на Тернопольском пруду соревнований Мирового первенства по гонкам на воде», – говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 26-28 августа в Тернополе состоялся чемпионат Европы по водно-моторному спорту. Участие в соревнованиях принял 61 участник из восьми стран мира. На чемпионат прибыли и 16 ветеранов, которые в 1987 году в Тернополе принимали участие в водно-моторном Чемпионате мира.

Трасса на Тернопольском пруду Международной федерацией водно-моторного спорта сертифицирована на 5 лет.