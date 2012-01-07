Ахметов намерен побывать у Луческу

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов намерен в воскресенье посетить клинику, в которой сейчас находится Мирча Луческу, сообщает сайт "Террикон".

Главного тренера "Шахтера" уже посетили посол Турции в Румынии, владелец "Рапида" Джордж Копос и президент "Стяуа" Джиджи Бекали.

Сейчас рядом с Луческу находится его сын Разван, который вчера срочно прилетел в Бухарест, прервав визит в Рим.

Румынская полиция открыла уголовное дело по факту аварии Мирчи Луческу, сообщает Би-би-си. Отмечается, что такая процедура является общей в тех случаях, когда при ДТП водитель допустил серьезное нарушение правил дорожного движения. По данным румынской полиции, Мирча Луческу даже не был пристегнут ремнями безопасности. Однако, поскольку никто, кроме него не пострадал, дело, скорее всего ограничится, штрафом.