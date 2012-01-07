Топ-5 лучших футбольных тренеров мира

Тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола признан лучшим клубным тренером мира в 2011 году, сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Гвардиола с 201 очком занял первое место в рейтинге федерации, составленном по итогам голосования экспертов из 81 страны.



На втором месте в рейтинге оказался наставник мадридского "Реала" Жозе Моуринью, признанный лучшим тренером в прошлом году, - он набрал 112 очков. Третье место в списке занимает тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, которому эксперты отдали 107 очков.



Четвертое и пятое места в рейтинге также занимают тренеры английских клубов - наставник "Челси" Андре Виллаш-Боаш (78 очков) и тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини (45 очков).



Среди других тренеров, попавших в топ-18 клубных тренеров мира, стоит отметить серба Ивана Йовановича, который тренирует кипрский АПОЭЛ. В 2011 году этот клуб впервые в истории кипрского футбола вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.



Рейтинг лучших клубных тренеров мира составляется IFFHS ежегодно с 1996 года, напоминает Лента.ру.